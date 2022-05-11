Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı (Bilecik Haberleri)

Bilecik'te durdurulan bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Bilecik Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 10:15

Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekipler, içinde 2 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 495 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yasal Bilgilendirme

Bilecik Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bilecik Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

BİLECİK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...