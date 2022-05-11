Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Haberler - Bilecik Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 10:15
Bilecik Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.
Ekipler, içinde 2 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 495 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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