Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik Haberleri 17.07.2021 - 10:47
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 15 dönüm buğday zarar gördü.
Kurşunlu ovasındaki buğday ekili bir tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, 15 dönüm buğday zarar gördü.
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