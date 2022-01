Bilecik'te üretilen binlerce alüminyum ürün Avrupa'ya satılıyor

Bilecik Haberleri - Anadolu Ajansı, 25 yıl önce İstanbul'da kurulan fabrikanın yönetim kurulu başkanı Doğan Zaimoğlu, daha büyük bir üretim alanına ihtiyaç duymaları, lokasyon ve ulaşım ağı gibi faktörlerin etkisiyle 6 yıl önce Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yaptı.

İlçede 25 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrika, geniş ürün yelpazesiyle Avrupa pazarında söz sahibi oldu. Fabrikada yaklaşık 7 bin farklı kalıptan elde edilen ürünler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Mevcut üretim hatlarında yıllık 12 bin ton alüminyumun işlendiği fabrikada, 225 milimetre çapına kadar her çeşit profil imalatı gerçekleştiriliyor. Fabrikada, kapı, pencere, dış cephe, küpeşte ve alüminyumun kullanıldığı birçok alanda ürünler tasarlanıyor.

Ayde Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu, AA muhabirine, üretim için daha büyük bir alana ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle Osmaneli'ni tercih ettiklerini söyledi.

Fabrika olarak büyümeye devam ettiklerini belirten Zaimoğlu, "Hızlı tren bizim burayı seçmemize neden oldu. Bir de lokasyon olarak İstanbul'un, Ankara'nın, Bursa'nın tam ortasında olan bir noktada. Her yere aynı zamanda ulaşabiliyoruz. Ulaşım çok önemli." dedi.

Yaklaşık 7 bine yakın ürünle Avrupa'ya ihracat yaptıklarını dile getiren Zaimoğlu, "Avrupa'nın tamamına ihracat yapıyoruz. Üretimin yüzde 60'lık kısmını Avrupa'ya gönderiyoruz. Avrupa'nın her ülkesine ürün gönderiyoruz. 2022 yılında bunu daha da büyütmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Amerika'ya ihracata başladıklarını söyleyen Zaimoğlu, "İlk yüklememizi uçakla gönderdik. Bundan sonra konteynerlere yükleyerek deniz yoluyla devam edeceğiz. Biz Amerika'da reklam sektörüne ürün ihracatına başladık ama bu genel anlamda büyüyebilir." diye konuştu.

Zaimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 2022'nin tamamını kapatmış durumdayız. Bunun ihracat tarafı yüzde 70, yüzde 30 ise iç pazara çalışıyoruz. Büyümeye de devam ediyoruz. Geçen sene 600 ton ihracata artış yaptık. Bu sene 1000 ton ilave olarak yapmayı planlıyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Alanı da büyütüyoruz. Yatırımlar devam ediyor. Bu sene zor bir sene olacak ama yine de beklentilerimiz yüksek."

- "Bizim ihracat üssümüz Belçika"

İhracatta Belçika merkezli çalıştıklarını kaydeden Zaimoğlu, "Bizim ihracat üssümüz Belçika. Bunun yanında tabii Almanya da var. Şimdi İtalya'ya başladık. İtalya aynı şekilde devam ediyor. Orada büyümeye devam ediyoruz. Bizim asıl hedef ülkemiz Belçika." dedi.

Zaimoğlu, fabrikada yapılan üretimin kalitesinin yüksek olduğunu, bunun da sürekli sahada olmalarından kaynaklandığını belirterek, "Arkadaşlarımıza yukarıdan bakmıyoruz. Aynı gözle bakıyoruz. Arkadaşlarımızın tamamı bize son derece yakın. Göz mesafesindeler. Onun etkisi çok fazla. İnsan olduğumuzu hiç unutmazsak başarılı oluyoruz." diye konuştu.