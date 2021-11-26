Bilecik Haberleri - Anadolu Ajansı, Bilecik'te yoğun sis etkili oldu



Bilecik'te etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu, trafikte ise görüş mesafesini düşürdü.



Sabah erken saatlerden itibaren kentte etkisini gösteren sis, Orhangazi, İstasyon ve Osmangazi mahalleleri ile Karasu Vadisi'ni kapladı.



Sis dolayısıyla görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü, D-650 kara yolunda da yoğun sis zaman zaman etkili oldu.



Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.



