İnşaatın 11'inci katından düşen işçi öldü (Bilecik Haberleri)

Bilecik'te çalıştığı inşaatın 11'inci katından düşen Afganistan uyruklu Murat Meyde (44), hayatını kaybetti.

Bilecik Haberleri 07.07.2021 - 15:33

İnşaatın 11'inci katından düşen işçi öldü

Beşiktaş Mahallesi Marmara Caddesi'nde apartman inşaatında çalışan Murat Meyde, 11’inci kattan dengesini kaybedip 2'nci kat boşluğuna düştü.

Meyde'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Meyde'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Meyde'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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