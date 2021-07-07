İnşaatın 11'inci katından düşen işçi öldü

Bilecik Haberleri 07.07.2021 - 15:33
Beşiktaş Mahallesi Marmara Caddesi'nde apartman inşaatında çalışan Murat Meyde, 11’inci kattan dengesini kaybedip 2'nci kat boşluğuna düştü.
Meyde'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Meyde'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat Meyde'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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