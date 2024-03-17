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Bilecik'te narkotik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bilecik'te narkotik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ile Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde ve jandarma bölgesinde 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik ile esrar ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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