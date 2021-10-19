Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı

Bitlis Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlilerince, il genelinde 6 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde, 520 okul servis aracından 57'sine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırılıktan dolayı 39 bin 546 lira idari para cezası verildi.

