Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı

Haberler - Bitlis Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:19
Bitlis Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlilerince, il genelinde 6 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 520 okul servis aracından 57'sine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırılıktan dolayı 39 bin 546 lira idari para cezası verildi.
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