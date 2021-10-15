Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Bitlis Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 19:42
Bitlis Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Bitlis-Baykan kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan minibüs ve arkasına bağlı römorkta, yurda yasa dışı yollarla giren 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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