Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu köyü mevkiinde yol uygulaması gerçekleştirildi.



Ekiplerce durdurulan kamyonda 71, minibüste ise 39 olmak üzere 110 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.S.K. ile S.G. gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.K. ve S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

