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Bitlis'te tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı (Bitlis Haberleri)

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Haberler - Bitlis Haberleri Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 15:57

Bitlis'te tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi konusunda çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Adilcevaz-Erciş kara yolu Çimenli Akıllı Yol Kontrol Noktası'nda dün yapılan uygulamada durdurulan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla giren 3'ü kadın, 3'ü çocuk 129 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.


Organizatörlük yaptığı iddiasıyla tırın sürücüsü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bitlis İl Göç İdaresine gönderilecek.

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