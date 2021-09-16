Bolu'da aracın çarptığı yavru ayı öldü

Bolu Haberleri DHA 16.09.2021 - 14:00
Bolu Haberleri - DHA,
Yeniçağa ile Gerede ilçeleri arasındaki D-100 yolunda, otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Çetin, yol kenarında yavru ayının yattığını gördü.
Çetin, aracını yol kenarına park ederek, ayıya yaklaşınca yaralı olduğunu fark etti. Durum, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Bu sırada diğer sürücüler de yol kenarında durdu. Yavru ayı, bu sırada öldü. Araç çarpması sonucu ağır yaralandığı belirlenen yavru ayı, doğal yem olması için ekipler tarafından orman alanına götürüldü.
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