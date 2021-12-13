Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı (Bolu Haberleri)

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilde 4 kilo 700 gram esrarın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Haberler - Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 15:25

Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu'nun kent merkezi yakınlarında uygulama yapıldı.

Şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği Sezar ile yaptıkları aramada, aracın değişik bölümlerine gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.K. (27) ve Ö.B. (25 ), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

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