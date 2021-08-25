Bolu'da TIR'a çarpan otomobil dorsenin altında sıkıştı: 2 ölü

Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 25.08.2021 - 11:34
Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, İstanbul istikametine seyreden Yakup İyiçiftçi idaresindeki 16 APG 875 plakalı otomobil, Köroğlu Park mevkisinde önünde ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki 33 ADE 334 plakalı TIR'a çarparak dorsenin altında sıkıştı.
Durumu fark eden TIR şoförü, aracını emniyet şeridine çekerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen sağlık personeli, otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ramazan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İyiçiftçi ve Yıldız'ın cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bolu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bolu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.