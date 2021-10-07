Hırsızlık için Ankara'dan Bolu'ya gelen zanlılar 10 saatlik takiple yakalandı

Haberler Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 16:59
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salıbeyler ve Kılıçarslan mahallelerinde 2 inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, 2 kapalı kasa minibüsün hırsızlıkta kullanıldığını belirleyerek, plakalarını tespit etti.
Minibüslerin kente giriş yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.
Polisin yaklaşık 10 saatlik takibi sonucu 3 zanlı, D-100 kara yolu Paşaköy mevkisinde yakalandı.
Bolu'da 2 inşaattan yaklaşık 50 bin lira değerinde kalıp malzemesi ile çeşitli inşaat araçları çaldığı belirlenen şüphelilerin bunları Ankara'da sattığı öğrenildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.