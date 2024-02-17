Bolu’da Mudurnu-Göynük karayolunda göçük oluştu

Bolu’da etkili olan yağmur yağışlarının ardından Mudurnu-Göynük karayolunda çökme meydana geldi.

Bolu’da Mudurnu-Göynük karayolunda göçük oluştu

’da 3 gündür aralıklarla yağmur etkili oluyor.

yağışının en çok etkili olduğu noktalardan biri olan Mudurnu-Göynük karayolunda sabah saatlerine çökme meydana geldi.

Bozcaarmut Köyü yolu ayrımının yakınlarında yol çöktü. Çöken yolun bir kısmında kayma oldu.

Karayolları ekipleri, çökme sonucunda kayan yolda işaretlemeler yaparak dubalama yöntemiyle güvenlik önlemleri aldı.

Olay esnasında yol üzerinden hiçbir aracın geçmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

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