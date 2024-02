Bolu'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, Ağustos 2023'te otomobilinde sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen tutuklu sanık A.S. (54) ile avukatı katıldı.



Suçlamalara karşı son savunması alınan sanık A.S, pandemi döneminde iflas ettiğini, eşinin kanserden öldüğünü ve kendisinin de kansere yakalandığını söyledi.



Sanık A.S, cezaevi şartlarında yaşamasının mümkün olmadığını savunarak, "Bu uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum. Kesinlikle satıcı değilim." iddiasında bulundu.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis ile 75 bin lira adli para cezası verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ağustos 2023'te Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde durdurulan otomobilinin bagaj kısmında 648 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, şüpheli A.S. tutuklanmıştı.