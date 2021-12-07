Burdur'da trenin çarptığı kadın öldü

Burdur Haberleri - Anadolu Ajansı, Menderes Mahallesi'ndeki demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen 35-40 yaşlarında kadına yük treni çarptı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

