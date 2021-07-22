Salda Gölü'ne serinlemek için giren genç boğuldu

Burdur Haberleri Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 06:58
Burdur Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkeze bağlı Çatağıl köyünden halk plajına gelen Kolukısa, yüzmek için göle girdi. Bir süre sonra Kolukısa'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar cankurtarana haber verdi.
Cankurtaran ve göldeki vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Kolukısa'ya suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Salda Gölü'nde temmuz ayının ilk haftası bir çocuk daha boğulmuştu.
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