Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını ve bu yolla elde ettiği geliri akladıklarını belirledi.



İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Yalova ve Siirt'teki adreslere 1500 emniyet personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyon kapsamında şüphelilere ait 55 ev ve 15 araçta arama yapıldı.



Aramalarda, 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilogram esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin uyuşturucu hap, yeşil reçeteli 3 bin 400 hap, 20 gram kokain, hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 268 fişek ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti sonucu elde edildiği belirlenen 14 ev, 12 otomobil, 3 arsa ve 500 bin liralık ziynet eşyası ile paraya el konuldu.



Gözaltına alınan 56 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Ayrıca aynı soruşturma kapsamında daha önce 23 zanlının tutuklandığı bildirildi.

