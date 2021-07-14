Bursa organ bağışında lider

Bursa Haberleri - İHA,

Kadavradan organ bağışında 9 yılda 8 defa Türkiye birincisi olan Bursa Bölgesi, pandemi döneminde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kadavradan organ bağışında birinciliğini sürdürüyor.

2019 yılında hizmet vermeye başlayan Bursa Şehir Hastanesi ise tüm şehir hastaneleri içinde kadavradan en çok donör çıkararak birinci sırada yer aldı.