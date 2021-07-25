Mudanya sahillerinde denize girme yasağı uzatıldı

Bursa Haberleri İHA 25.07.2021 - 13:25
Bursa Haberleri - İHA, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı plajlarda denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı.
Mudanya Kaymakamlığı Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar seyreden sahil şeridinde denize girmeyi olumsuz hava şartları sebebiyle 23-24 Temmuz'da yasaklamıştı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yasağın bir gün daha uzatıldığı öğrenildi.
Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi.
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