Çanakkale açıklarında botları sürüklenen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Haberler - Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 17:40
Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki bir grup düzensiz göçmenin içinde bulunduğu botun motoru arızalandı.
Botun sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan çeşitli ülkelere mensup 35 kişi, bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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