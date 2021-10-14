Çanakkale'de kaybolan kişinin cesedi bulundu

Haberler - Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 20:08
Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Lapseki'nin Hacıgelen köyünde yaşayan Mehmet Emin Şahin'in yakınları, 12 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
En son Koru Mahallesi'nde görülen Şahin'in bulunması için AFAD koordinatörlüğünde UMKE, AKUT ve jandarma tarafından çalışma yapıldı.
Bölgede köylülerin bir erkek cesedi bulmasının ardından yapılan incelemede Mehmet Emin Şahin'e ait olduğu belirlenen ceset, Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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