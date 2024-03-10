D-100'de karşıya geçmek isterken araç çarptı

D-100 Karayolu İstanbul yönü Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki 34 EDE 224 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar K'ye (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Sürücü E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.