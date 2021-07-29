Damdan dama atladı ama polisten kaçamadı

Denizli Haberleri - İHA,

Denizli’de 7 ayrı suçtan aranması olan ve son zamanlarda birden fazla gasp, zorla alıkoyma gibi suçlar işleyen şüpheliye operasyon düzenlendi. Ormanlık alanda yaşanan kovalamacanın ardından kaldığı aparta gelen şüpheli buradan da kaçmak isterken yakayı ele verdi.



Denizli’de 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Erol Gül, son günlerde silahla adam yaralama, gasp ve zorla alıkoyma gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri birçok olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen Erol Gül’ü fiziki ve teknik takibe aldı. Bağbaşı Mahallesi ormanlık alanda olduğu sırada düzenlenen operasyonda motosikletiyle yaklaşık 5 kilometre kaçarak kaldığı apart dairesine gittiği belirlendi. Film senaryolarını aratmayan operasyonda ekipler evin etrafını sararak Erol Gül’ün kaçmasını engelledi. Kaldığı apartın çatısından yan binaya geçmeyi başaran şüpheli buna rağmen yakayı ele verdi.



Her ihtimale karşı yan apartmanın girişini kontrol eden ekipler, bir anda karşılarında birçok olayın şüphelisi olan şahsı gördü. Burada da kaçmaya çalışan şüpheli ekiplerin anlık müdahalesi ile yakalandı. Ekiplerin operasyon düzenlediği sırada mukavemet gösteren ve şüphelinin yakalanmaması için polis ekiplerine zorluk çıkartan 2 kişi ise gözaltına alındı. Erol Gül’ün 21 Temmuz 2021 tarihinde gasp etmek istediği bir kişiye aracıyla seyir halinde iken kurşun yağmuruna tuttuğu ve kurşunların hedefi olan kişinin yaralandığı öğrenildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.