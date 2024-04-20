Denizli'de evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Evde yapılan aramada, saksılara dikili 70 kök kenevir, 1 kilo 50 gram esrar, çadır, çadır yapımında kullanılan 82 metal boru, 8 uzatma prizi, 16 fanlı led aydınlatma, termometre, 2 hava kompresörü̈, 4 vantilatör, 1 havalandırma motoru ve filtresi, 1 havalandırma borusu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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