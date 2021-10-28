Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, İddiaya göre, Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan Hasan A. (19) ile amcası Mustafa A. (55) arasında lavanta tarlasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda amca, yanındaki av tüfeğiyle yeğenine doğru rastgele ateş açtı.



Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralandığı belirtilen Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerinden ayrılan Mustafa A. daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

