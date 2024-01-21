Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı (Denizli Haberleri)

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında, D.A. idaresindeki 06 VGG 52 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ayrılan parçalar daha sonra bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü D.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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