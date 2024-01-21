Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında, D.A. idaresindeki 06 VGG 52 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ayrılan parçalar daha sonra bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü D.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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