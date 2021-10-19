Denizli’de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 12:14
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçedeki sanayi sitesinde bir iş yerinin girişinde bulunan lastik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
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