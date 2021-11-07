Denizli'de damperi açık kamyon direğe çarptı

Haberler - Denizli Haberleri DHA 07.11.2021 - 07:15
Denizli Haberleri - DHA,
Kaza, saat 19.00 sıralarında, havaalanı yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Acar, kamyonla damperini kapatmadan seyir halinde ilerlerken, yolda bulunan PTS kamera sisteminin bulunduğu direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hem direk hem de PTS kamera sistemi zarar görerek, kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından kamyon sürücüsü Şaban Acar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Acar, damperin kendiliğinden kalktığını, çarpmanın etkisiyle fark ettiğini söyledi.
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