Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 13:36
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ramazan Aslan'ın (72) kullandığı 20 SE 292 plakalı traktör, Duacılı Mahallesi'ndeki Çiğnek mevkisinde devrildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekibince çıkarılan Aslan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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