Denizlispor'da 8 futbolcunun Corona virüs testi pozitif çıktı

Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı." denildi.



Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

