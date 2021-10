Dumandan etkilenen kedilere oksijen

Denizli Haberleri - İHA, Pamukkale İlçesi'ndeki İstiklal 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Paramedik Ebubekir Törehan Taş, Acil Tıp Teknisyenleri Aynur Budak ve İsmail Işık nöbetleri sırasında telsizden İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktığı bilgisini aldı. Ambulansla olay yerine giden sağlık ekibi, yangında dumandan etkilenen birilerinin olabileceği düşüncesiyle olay yerinde beklemeye başladı. Evde kimsenin yaşamadığını içeride 7 kedinin dumandan etkilendiğini öğrendi.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla dumandan etkilenen kedileri buldukları bir leğene koyan sağlıkçılar, üstünü poşetle örterek içeriye oksijen verdi. 5 yavru kediye de masaj yaparak oksijen tedavisi uygulayan ekipler kedilerin hayatta kalmasını sağladı.

'HER CANLI ÖNEMLİDİR İNSAN YA DA HAYVAN OLMASI FARK ETMEZ'

Olay gecesi kedilere müdahale eden Paramedik Ebubekir Törehan kedilere can vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Olay yerinde kedileri hayatta tutabilmek için mücadele ettiklerini kaydeden Törehan, Vakaya gittiğimizde yangından etkilenen insanlar yoktu fakat dumandan etkilenen başka canlılar söz konusuydu. Onları o şekilde bırakamazdık, buna vicdanımız da el vermezdi. Amacımız cana dokunmak olduğu için hiç tereddüt etmeden ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kedilere müdahalede bulunduk. Ambulansın içine alarak oksijen verdik, masaj yaptık. Sağlık çalışanları için her canlı önemlidir. İnsan ya da hayvan olması fark etmez dedi.