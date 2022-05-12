Diyarbakır'a 20 düzensiz göçmen yakalandı (Diyarbakır Haberleri)

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Kocaköy ve Sur İlçe Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında tali yollarda yapılan yol kontrollerinde, 18 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 15:47

Diyarbakır'a 20 düzensiz göçmen yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaparak haklarında idari yönden işlem yapılan düzensiz göçmenler, Malatya Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edildi.

Olayla ilgili olarak, organizatörlük yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli Y.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Ayrıca, zanlı hakkında "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" gereğince idari para cezası uygulandı.

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