Diyarbakır'a 20 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaparak haklarında idari yönden işlem yapılan düzensiz göçmenler, Malatya Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edildi.



Olayla ilgili olarak, organizatörlük yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli Y.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.





Ayrıca, zanlı hakkında "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" gereğince idari para cezası uygulandı.



