Diyarbakır'da 130 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 koli içerisinde 130 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ergani'ye bandrolsüz makaron getirileceği bilgisine ulaşıldı.



Düzenlenen operasyonda, ilçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeye gönderilen şüpheliye ait 13 koli içerisinde 130 bin bandrolsüz makaron bulundu.



Ele geçirilen bandrolsüz makaronlar muhafaza altına alındı, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

