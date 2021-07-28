Diyarbakır'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Diyarbakır Haberleri DHA 28.07.2021 - 11:11
Diyarbakır Haberleri - DHA, Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana geldi. 21 ABJ 285 plakalı saman yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, kamyondaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri ise trafik güvenliğini sağladı.
Kamyon, daha sonra olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.
Diyarbakır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Diyarbakır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.