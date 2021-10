Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 5 milyon turist hedefi

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kaymakam Çiftçi, Sur Belediyesi temizlik şantiyesini ziyaret ederek, incelemede bulundu, işçilerle sohbet etti.



Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin her geçen gün kapasitesini artırarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Geçen hafta yaptıkları ihalenin ardından 35 mahallenin üstyapı çalışmalarına başlayacaklarını, bu yıl 150 bin metrekarelik alana parke taşı döşeyeceklerini anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:



"Bugün itibarıyla mali yapımızda önemli bir mesafe aldık. 201 milyon lira borçla aldığımız belediyenin borcu 29 milyon liraya indi. Her geçen gün planlı bir şekilde borçlarımızı azaltıyoruz. Daha önce maaş ve ikramiye ödeyemeyen belediye, işçi sayısını yaklaşık 200 kişi artırmasına rağmen maaş ödemelerinde ve piyasa borcu noktasında çok iyi durumdayız. Piyasaya herhangi bir güncel borcumuz yok, kamu borcumuz 201 milyon liradan 29 milyon liraya düştü."



- Çöp toplama kapasitesi arttı



Görevi devraldıklarında sadece 50 birimde çöp temizleme hizmeti verildiğini belirten Çiftçi, bugün itibarıyla 100 mahalle ve 145 mezra olmak üzere Sur ilçesinin tamamında çöp toplama hizmeti verdiklerini kaydetti.



Önceden 50 ton olan çöp toplama kapasitesinin şu anda 160 tona ulaştığını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:



"İlçemizin ana sokaklarında ve ara mahallelerinde olmak üzere en ücra mahalleye kadar bu faaliyeti yürütüyoruz. Sur, ilçe olduğundan bu yana ilk kez bu kadar kapsamlı çöp toplama hizmeti yapılıyor. 1,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 825 yeni çöp konteynırı ve 2 bine yakın çöp kovası ile hemen hemen her hanenin çöpünü toplayacak konuma geldik. Bu ilçemiz adına çok büyük bir başarıdır."



- "Sur, çok daha cazip ve güzel bir yere dönüşecek"



İlçedeki metruk yapıları kurullardan izin alarak yıkmaya başladıklarını dile getiren Çiftçi, şimdiye kadar 28 yapının yıkımının tamamlandığını, 79 yapının yıkılması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Sur ilçesinin her geçen güzelleşmeye devam ettiğini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:



"Hedefimiz Diyarbakır genelinde ve Sur ilçesi özelinde 5 milyon turisti ağırlamaktır. Sur'un güzelleşmesi noktasında temizlikten sokak sağlıklaştırılmasına ve aydınlatılmasına kadar tüm çalışmaları el birliği içerisinde yürütüyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Sur tüm dünya milletlerine hizmet edebilecek, tarihi, kültürü, medeniyeti ve değerleriyle tüm milletlerin gelip görmek isteyeceği özel bir yere dönüşmüş olacak. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarına da önümüzdeki süreçte başlayacağız. Sur'un tüm sokakları güvenli, aydınlık ve rahatlıkla girip çıkılabilecek sokaklar haline gelecek. İnşallah bu çalışmalardan sonra Sur, çok daha cazip ve güzel bir yere dönüşecek."