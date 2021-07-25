Sigara nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Diyarbakır Haberleri İHA 25.07.2021 - 17:05
Diyarbakır Haberleri - İHA, Olay, Diyarbakır Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi 899. Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre sigaradan kaynaklı 2 katlı gecekonduda bulunan odunlukta yangın meydana geldi. Kısa sürede eve sıçrayan alevleri gören çevredekiler itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Öte yandan odunlukta çıkan yangında can kaybı olmadan müdahale edilirken yapılan inlemeler sonucu sigaranın atılmasından kaynaklı yangının çıktığı öğrenildi.
Diyarbakır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Diyarbakır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.