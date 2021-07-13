Tarihi köprüde fotoğraf çekerken Dicle Nehri'ne düştü

Diyarbakır Haberleri DHA 13.07.2021 - 11:14
Diyarbakır Haberleri - DHA,
Olay, dün akşam, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de meydana geldi. İddiaya göre, N.D. adlı kadın, 'selfie' çekmek için köprüye geldi. N.D., fotoğraf çekerken, bir anda dengesini kaybederek, Dicle Nehri'ne düştü. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bir grup da nehre girip, N.D.'yi sudan çıkardı.
İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı N.D.'nin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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