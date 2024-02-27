Düzce'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Düzce’de Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmada 52 kişi hakkında işlem yapıldı.



Son bir hafta içerisinde 251,6 gram metamfetamin, 21,26 gram sentetik kannabinoid, 55,63 gram esrar ve 29 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucudan 46 şahsa işlem yapılırken 4 şahıs ise tutuklandı.



Ayrıca; resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilirken, 3 adet kaçak cep telefonu, 1 adet sahte çek, 2 adet sahte plaka ve 40 adet elektronik sigara ele geçirildi, 6 kişi hakkında işlem yapıldı.