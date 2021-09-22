Edirne'de tarlada çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

Edirne Haberleri İHA 22.09.2021 - 14:16
Edirne Haberleri - İHA, Edirne’nin Uzunköprü İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde, tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk ve çalılık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yakındaki evlere sıçramadan, ekiplerin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının söndürüldüğünü fark eden vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.
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