Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Elazığ Haberleri İHA 28.07.2021 - 06:32
Elazığ Haberleri - İHA,
Edinilen bilgiye göre, depremde evi hasar gören ve Merkez Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu bulvarında bulunan hak sahibi olduğu evi incelemeye gelen Temur Tekin (49), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Babalarının eve gelmemesinin ardından olay yerine giden oğlu, Tekin’i asansör boşluğunda gördü.
Tekin’in oğlu, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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