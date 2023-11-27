Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçlarından 16 ve 3 yıl 9 ay, hükümlü tutuklunun kaçması ve çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme suçundan 41 yıl, hükümlü tutuklunun kaçması ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 yıl 5 ay, kasten yaralama suçundan 4 yıl, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.