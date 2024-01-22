Erzin'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza; Erzin İlçesi'ne bağlı Mahmutlu mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yan durdu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.



Çevredeki insanların 112'yi aramasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

