Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 15:04
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Ö.Ö, cezaevine gönderildi.
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