Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 16:33
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği M. A'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.
Ekipler, yakaladığı hükümlüyü cezaevine teslim etti.
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