Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği M. A'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.



Ekipler, yakaladığı hükümlüyü cezaevine teslim etti.



