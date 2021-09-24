Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 16:33

Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği M. A'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Ekipler, yakaladığı hükümlüyü cezaevine teslim etti.

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