Gümrük kaçağı parfüm operasyonunda 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, İlkadım ilçesi Ankara yolu polis uygulama noktasında durdurulan 2 araç ile bu araçlardaki 3 şüphelinin üzerinde, Canik'te de bir iş yerinde yaptıkları aramalarda, 25 plastik şişede parfüm, 105 cam şişede parfüm ve 61 şişe parfüm yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu olan 2'sinin Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği, diğer zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.