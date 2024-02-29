Hatay'da kaçak tütün operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürüyor.



Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 28 Şubat tarihinde Dörtyol Yeşilköy Mahallesinde bulunan bir ikamette arama yapıldı.



Yapılan aramada; 10 bin adet doldurulmuş makaron, 23 bin adet gümrük kaçağı makaron,7 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak İ.A. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı.