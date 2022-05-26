Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi

Iğdır Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim yaptı.



Helikopter destekli denetimlerde, kurallara uymadığı havadan tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.



Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

