Iğdır Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Iğdır Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Iğdır Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Iğdır yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

SAAT: 23.49 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %99.17



DEM Parti adayı MEHMET NURİ GÜNEŞ: 22.593- Yüzde 46.41



AK Parti adayı ÜLKÜ ÖCAL 20.930- Yüzde 42.99



Iğdır İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Iğdır YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.